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Когда представят патч 4.6 для Genshin Impact (геншин импакт)

Обновление 4.6 для Genshin Impact представят уже 12 апреля
Аудио-версия:
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Разработчики Genshin Impact анонсировали специальную трансляцию, посвящённую обновлению 4.6. Стрим пройдёт 12 апреля в 15:00 по Москве. Посмотреть за ходом его проведения можно будет на официальном YouTube и Twitch игры.

Тизер

Фото: HOYOVERSE

В рамках прямой трансляции авторы раскроют подробности будущего апдейта, поделятся свежими промокодами и другими наградами. Сейчас достоверно известно, что патч 4.6 добавит в тайтл долгожданную локацию между Фонтейном, Ли Юэ и Сумеру.

Ко всему прочему, в Genshin Impact появится четвёртая предвестница Фатуи (Арлекино), свежее оружие, ивенты, враги, задания, аватары для профиля, артефакты, режимы, новый еженедельный босс, испытания и много чего ещё.

Выход апдейта 4.6 ожидается уже 24 апреля. Genshin Impact доступна бесплатно на PC, PS4, PS5 и мобильных устройствах

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