Xiaomi анонсировала смартфон и планшет в стиле «Гарри Поттера»

Компания Xiaomi анонсировала особые версии смартфона Redmi Turbo 3 и планшета Redmi Pad Pro в стиле «Гарри Поттера». За первое устройство производитель просит 2699 юаней (~ 35 тыс. рублей), а за второе — 2299 юаней (~ 29 тыс. рублей).

Фото: Xiaomi

Помимо уникального дизайна, в комплект с планшетом Redmi Pad Pro вошли тематические аксессуары — особенный чехол и стилус в виде волшебной палочки. Оригинальный внешний вид получил и смартфон Redmi Turbo 3. К нему также можно отдельно докупить кожаный чехол за 99 юаней (~ 1,3 тыс. рублей).

Фото: Xiaomi

Что касается технических характеристик, то планшет получит экран с диагональю 12,1 дюйма и разрешением 2,5К. Название процессора пока неизвестно. Смартфон, в свою очередь, оснастят 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц.

Redmi Turbo 3 и Redmi Pad Pro в стиле «Гарри Поттера» станут доступны для покупки уже 15 апреля.