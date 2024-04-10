Автор «Звёздных войн» Джордж Лукас получит престижную награду Каннского фестиваля

Организаторы Каннского кинофестиваля опубликовали новой пост на своём официальном сайте. Из него стало известно, что в рамках мероприятия автора «Звёздных войн» и «Индианы Джонса» Джорджа Лукаса наградят «Золотой пальмовой ветвью».

Каннский фестиваль рад отдать дань уважения одному из величайших деятелей современного кино. Человеку с выдающейся карьерой, который объединил великолепные развлечения и инновации, мифологию и современность, синефилию и технологии.

По словам Лукаса, ему будет невероятно важно получить данную награду. Поскольку дело в том, что свой первый фильм «Электронный лабиринт THX 1138 4EB» режиссёр представил именно в рамках Каннского кинофестиваля.

В этом году Каннский кинофестиваль пройдёт с 14 по 25 мая.