Подписка EA Play сильно подорожала в Турции и в других странах

10 апреля внимательные пользователи обратили внимание на очередное повышение цен в PS Store. В этот раз взвинтить прайс решила компания Electronic Arts на свою подписку EA Play. К примеру, в турецком регионе цифрового магазина её цена увеличилась почти в шесть раз.

Стоимость EA Play в турецком PS Store

План на год — 1499 лир (было 250 лир);

План на месяц — 220 лир (было 40 лир).

Изменение прайса подписки также произошло в казахстанском сегменте PS Store. Скорее всего, ситуация затронула и другие страны.

Напомним, последний раз в турецком PS Store происходило резкое подорожание игр в конце февраля. Тогда увеличение стоимости затронуло более 3000 позиций. В среднем цена тайтлов повысилась на 20-30%.