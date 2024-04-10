Марго Робби выступит продюсером фильма по настольной игре «Монополия»

Продюсерская компания LuckyChap актрисы Марго Робби («Барби») заключила соглашение с кинокомпанией Lionsgate на производство экранизации «Монополии». Итогом их сотрудничества должен стать выпуск фильма по знаменитой настольной игре.

Руководитель кинонаправления Lionsgate Адам Фогельсон заявил, что продюсерская компания Марго Робби — идеальный партнёр для создания подобного фильма. В Hasbro Entertainment, которой принадлежат права на оригинальную игру, заявили, что «Монополия» содержит в себе бесчисленное количество самых разных историй, которые можно рассказать в формате большого экрана.

У экранизации «Монополии» пока нет даже примерной даты релиза. Оригинальная настольная игра рассказывает о противостоянии двух и более человек, которые должны рационально использовать свой капитал, вкладываясь в производство новых зданий и избегая банкротства. За свою 89-летнюю историю игра разошлась тиражом около 1 млрд копий.