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Марго Робби выступит продюсером фильма по настольной игре «Монополия»

Марго Робби выступит продюсером фильма по настольной игре «Монополия»
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Продюсерская компания LuckyChap актрисы Марго Робби («Барби») заключила соглашение с кинокомпанией Lionsgate на производство экранизации «Монополии». Итогом их сотрудничества должен стать выпуск фильма по знаменитой настольной игре.

Руководитель кинонаправления Lionsgate Адам Фогельсон заявил, что продюсерская компания Марго Робби — идеальный партнёр для создания подобного фильма. В Hasbro Entertainment, которой принадлежат права на оригинальную игру, заявили, что «Монополия» содержит в себе бесчисленное количество самых разных историй, которые можно рассказать в формате большого экрана.

У экранизации «Монополии» пока нет даже примерной даты релиза. Оригинальная настольная игра рассказывает о противостоянии двух и более человек, которые должны рационально использовать свой капитал, вкладываясь в производство новых зданий и избегая банкротства. За свою 89-летнюю историю игра разошлась тиражом около 1 млрд копий.

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