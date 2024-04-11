Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериал «Герои» про людей со сверхспособностями получит ещё одно продолжение

Сериал «Герои» про людей со сверхспособностями получит ещё одно продолжение
Аудио-версия:
Комментарии

Как сообщает издание Deadline, сценарист и продюсер Тим Кринг вновь перезапустит знаменитый сериал «Герои». Очередной перезапуск получит подзаголовок «Затмение» и расскажет о новой группе сверхлюдей, которые внезапно обнаруживают у себя различные суперспособности.

Действие сериала развернётся спустя годы после событий оригинального шоу. Ожидается, что в произведении появятся знакомые персонажи, однако возвращения знаменитого каста ждать не стоит. У «Затмения» пока нет даже примерной даты выхода, однако Тим Кринг уже нашёл кинокомпанию, которая займётся финансированием его идей.

«Герои: Затмение» станут уже третьим сериалом по франшизе. Оригинальный проект выходил с 2006 по 2010 годы, после чего в 2015-м шоу получило продолжение в лице «Возрождения». Мини-сериал продержался всего один сезон и был негативно воспринят критиками и зрителями.

Материалы по теме
Новый фильм Гая Ричи с Генри Кавиллом и Джейком Джилленхолом выйдет в 2025 году
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android