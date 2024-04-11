Virtus.pro подписала австралийский состав по Apex Legends

Российская киберспортивная организация Virtus.pro вернулась в Apex Legends, подписав австралийский стак Team Burger.

Состав Team Burgers, подписанный Virtus.pro, сформировался в январе 2024 года и смог отобраться на Apex Legends Global Series: 2024 Split 1 Playoffs с призовым фондом $ 1 млн, который начнётся уже в мае.

Состав Virtus.pro по Apex Legends:

Дилан Prycyy Прайс;

Айзек Wey Гориал;

Рик Sharky Вирc;

Билал urban Фулат (тренер).

У Virtus.pro уже был состав по Apex Legends, с которым организация работала в период с 2019-го по 2020 год. Однако, по словам CEO VP Николая Петросяна, «из-за различных факторов клубу не удалось реализовать тот проект по максимуму», поэтому европейский ростер был в итоге распущен, а «медведи» покинули дисциплину.

Ранее состав Virtus.pro по Counter-Strike 2 вышел в плей-офф IEM Chengdu 2024.