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Состав VP по Апексу (Apex Legends)

Virtus.pro подписала австралийский состав по Apex Legends
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Российская киберспортивная организация Virtus.pro вернулась в Apex Legends, подписав австралийский стак Team Burger.

Состав Team Burgers, подписанный Virtus.pro, сформировался в январе 2024 года и смог отобраться на Apex Legends Global Series: 2024 Split 1 Playoffs с призовым фондом $ 1 млн, который начнётся уже в мае.

Состав Virtus.pro по Apex Legends:

  • Дилан Prycyy Прайс;
  • Айзек Wey Гориал;
  • Рик Sharky Вирc;
  • Билал urban Фулат (тренер).

У Virtus.pro уже был состав по Apex Legends, с которым организация работала в период с 2019-го по 2020 год. Однако, по словам CEO VP Николая Петросяна, «из-за различных факторов клубу не удалось реализовать тот проект по максимуму», поэтому европейский ростер был в итоге распущен, а «медведи» покинули дисциплину.

Ранее состав Virtus.pro по Counter-Strike 2 вышел в плей-офф IEM Chengdu 2024.

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