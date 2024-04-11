Большая часть россиян согласилась бы чипироваться — исследование

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сервис для маркетинговых и социологических исследований «Анкетолог» провёл среди пользователей новый опрос. Темой очередного исследования стало чипирование. Согласно результатам, 66% респондентов согласились бы вживить в свой организм чип.

Фото: «Анкетолог»

Наибольшая часть людей, которая ответила положительно, обосновала своё решение медицинскими целями: это лечение (52%), автоматическое введение лекарств (18%), хранение медицинской карты (13%) и измерение температуры тела (9%).

Только треть жителей России категорически отказалась внедрять чип (34%). Около 50% из них считают, что это противоестественно, 44% опасаются контроля, 41% – утечки личных данных, а у 25% чипирование противоречит моральным и религиозным принципам.

Ко всему прочему, 74% россиян заявили, что технология чипирования будет гораздо больше распространена в дальнейшем.