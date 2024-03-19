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NVIDIA представила чип для ИИ, который позволит создавать человекоподобных роботов

NVIDIA представила чип для ИИ, который позволит создавать человекоподобных роботов
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Компания NVIDIA на мероприятии GTC анонсировала программную платформу GR00T (Generalist Robot 00 Technology), которая должна помочь обучению человекоподобных роботов.

С помощью новой модели производители смогут создавать роботов-гуманоидов, которые будут готовы взаимодействовать с людьми и перемещаться в реальном мире, имитируя движение человека.

Гендиректор NVIDIA Дженсен Хуанг назвал это «ChatGPT для роботов»: система позволит загружать в его «мозги» файлы с движениями и действиями людей (например, видео), а андроид будет учиться воспроизводить действие в виртуальной симуляции.

Эту технологию готова взять на вооружение OpenAI, работающие с NVIDIA — создатели популярных ИИ недавно продемонстрировали, как робот-андроид может разговаривать с людьми, используя ChatGPT.

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