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Вышел трейлер фантастического сериала «Тёмная материя» от Apple — премьера 8 мая

Вышел трейлер фантастического сериала «Тёмная материя» от Apple — премьера 8 мая
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Apple выпустила трейлер научно-фантастического сериала «Тёмная материя». Премьера шоу состоится 8 мая, в первый сезон войдёт девять эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.

Сериал «Тёмная материя» основан на одноимённом бестселлере Блейка Крауча и рассказывает историю физика Джейсона Дессена, который попадает в альтернативную вселенную. Чтобы вернуться домой, ему предстоит пересечь несколько альтернативных измерений, встречая самого себя в абсолютно разных жизненных ситуациях.

Главные роли в сериале исполнили Джоэл Эдгертон («Оби-Ван Кеноби»), Дженнифер Коннелли («Топ Ган: Мэверик») и Алиси Брага («Я — легенда»). Шоураннером проекта выступил автор оригинального романа Блейк Крауч.

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