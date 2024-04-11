Опублкован трейлер комедии «Новый год в Берёзовке» с Дмитрием Нагиевым

Кинокомпания Capella Film опубликовала дебютный трейлер комедии «Новый год в Берёзовке» с Дмитрием Нагиевым. В ролике показали главных героев и ряд комичных ситуаций.

Видео доступно на YouTube-канале Capella Film. Права на видео принадлежат Capella Film.

Согласно синопсису, в предновогодней суматохе семейная пара Кошкиных забирается в соседний дом Морозовых, намереваясь их обокрасть. Однако дома оказываются наказанные за ссору дети, которым нужно не только помириться, но и противостоять грабителям, найти пропавшие деньги и всё-таки встретить Новый год с семьёй!

Также в актёрский состав картины вошли София Петрова, Гурам Гогия, Анна Уколова, Алексей Шевченков, Марк Богатырёв, Ольга Ажажа, Егор Дружинин, Игорь Жижикин, Константин Мурзенко и другие. Режиссёром ленты выступила Ольга Ланд («Кукушки»).

Премьера фильма «Новый год в Берёзовке» состоится 14 ноября.