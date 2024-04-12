Baldur's Gate 3, Alan Wake 2 и Dave the Diver — триумфаторы премии BAFTA Games Awards 2024
Британская академия кино и телевизионных искусств подвела итоги ежегодной премии BAFTA Games Awards 2024 за выдающиеся достижение в области видеоигр. Главным триумфатором церемонии стала Baldur's Gate 3 — ролевая игра от студии Larian получила сразу пять статуэток, включая приз за лучшую игру года.
По две статуэтки досталось хоррору Alan Wake 2, платформеру Super Mario Bros. Wonder и головоломке Viewfinder. Экшен Hi-Fi Rush получил награду за лучшую анимацию, а лучшим исполнителем главной роли признали Наджи Джетера — Майлза Моралеса из «Человека-паука 2».
Победители BAFTA Games Awards 2024
Лучшая игра
- Baldur's Gate 3
Лучшая игра от британских разработчиков
- Viewfinder
Лучшая дебютная игра
- Venba
Лучшая обновляющаяся игра
- Cyberpunk 2077
Лучшая семейная игра
- Super Mario Bros. Wonder
Лучшая игра «за гранью развлечения»
- Tchia
Лучшая анимация
- Hi-Fi Rush
Лучшие художественные достижения
- Alan Wake 2
Лучшие достижения в области звука
- Alan Wake 2
Лучшие технические достижения
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
Лучший геймдизайн
- Dave the Diver
Лучший мультиплеер
- Super Mario Bros. Wonder
Лучшая музыка
- Baldur's Gate 3
Лучшее повествование
- Baldur's Gate 3
Лучшая игра по оригинальной франшизе
- Viewfinder
Лучший исполнитель главной роли
- Наджи Джетер — Майлз Моралес в «Человеке-пауке 2»
Лучший исполнитель роли второго плана
- Эндрю Винкотт — Рафаэль в Baldur’s Gate 3
Лучшая игра по версии аудитории
- Baldur's Gate 3.
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