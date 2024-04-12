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Baldur's Gate 3, Alan Wake 2 и Dave the Diver — триумфаторы премии BAFTA Games Awards 2024

Baldur's Gate 3, Alan Wake 2 и Dave the Diver — триумфаторы премии BAFTA Games Awards 2024
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Британская академия кино и телевизионных искусств подвела итоги ежегодной премии BAFTA Games Awards 2024 за выдающиеся достижение в области видеоигр. Главным триумфатором церемонии стала Baldur's Gate 3 — ролевая игра от студии Larian получила сразу пять статуэток, включая приз за лучшую игру года.

По две статуэтки досталось хоррору Alan Wake 2, платформеру Super Mario Bros. Wonder и головоломке Viewfinder. Экшен Hi-Fi Rush получил награду за лучшую анимацию, а лучшим исполнителем главной роли признали Наджи Джетера — Майлза Моралеса из «Человека-паука 2».

Победители BAFTA Games Awards 2024

Лучшая игра

  • Baldur's Gate 3

Лучшая игра от британских разработчиков

  • Viewfinder

Лучшая дебютная игра

  • Venba

Лучшая обновляющаяся игра

  • Cyberpunk 2077

Лучшая семейная игра

  • Super Mario Bros. Wonder

Лучшая игра «за гранью развлечения»

  • Tchia

Лучшая анимация

  • Hi-Fi Rush

Лучшие художественные достижения

  • Alan Wake 2

Лучшие достижения в области звука

  • Alan Wake 2

Лучшие технические достижения

  • The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Лучший геймдизайн

  • Dave the Diver

Лучший мультиплеер

  • Super Mario Bros. Wonder

Лучшая музыка

  • Baldur's Gate 3

Лучшее повествование

  • Baldur's Gate 3

Лучшая игра по оригинальной франшизе

  • Viewfinder

Лучший исполнитель главной роли

  • Наджи Джетер — Майлз Моралес в «Человеке-пауке 2»

Лучший исполнитель роли второго плана

  • Эндрю Винкотт — Рафаэль в Baldur’s Gate 3

Лучшая игра по версии аудитории

  • Baldur's Gate 3.
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