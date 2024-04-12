Baldur's Gate 3, Alan Wake 2 и Dave the Diver — триумфаторы премии BAFTA Games Awards 2024

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Британская академия кино и телевизионных искусств подвела итоги ежегодной премии BAFTA Games Awards 2024 за выдающиеся достижение в области видеоигр. Главным триумфатором церемонии стала Baldur's Gate 3 — ролевая игра от студии Larian получила сразу пять статуэток, включая приз за лучшую игру года.

По две статуэтки досталось хоррору Alan Wake 2, платформеру Super Mario Bros. Wonder и головоломке Viewfinder. Экшен Hi-Fi Rush получил награду за лучшую анимацию, а лучшим исполнителем главной роли признали Наджи Джетера — Майлза Моралеса из «Человека-паука 2».

Победители BAFTA Games Awards 2024

Лучшая игра

Baldur's Gate 3

Лучшая игра от британских разработчиков

Viewfinder

Лучшая дебютная игра

Venba

Лучшая обновляющаяся игра

Cyberpunk 2077

Лучшая семейная игра

Super Mario Bros. Wonder

Лучшая игра «за гранью развлечения»

Tchia

Лучшая анимация

Hi-Fi Rush

Лучшие художественные достижения

Alan Wake 2

Лучшие достижения в области звука

Alan Wake 2

Лучшие технические достижения

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom



Лучший геймдизайн

Dave the Diver



Лучший мультиплеер

Super Mario Bros. Wonder



Лучшая музыка

Baldur's Gate 3



Лучшее повествование

Baldur's Gate 3



Лучшая игра по оригинальной франшизе

Viewfinder



Лучший исполнитель главной роли

Наджи Джетер — Майлз Моралес в «Человеке-пауке 2»

Лучший исполнитель роли второго плана

Эндрю Винкотт — Рафаэль в Baldur’s Gate 3



Лучшая игра по версии аудитории