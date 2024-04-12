В России iPhone 14 подешевел на 20%

По данным издания Hi-Tech Mail.ru, цена базовой модели iPhone 14 опустилась в России в среднем на 20%. Согласно наблюдениям издания, продавцы на маркетплейсах стали предлагать смартфон от 62,1 тыс. рублей.

За эту сумму можно купить гаджет с eSIM без поддержки физической сим-карты и 128 ГБ встроенной памяти. iPhone 14 с поддержкой физической SIM-карты стоит в среднем на 2 тыс. рублей.

В издании отметили, что на старте iPhone 14 продавался в российских магазинах в среднем за 85 тыс. рублей. Судя по всему, понижение, как и в случаях ранее, связано с падением спроса на устройства Apple. Чтобы более активно продавать устройства, магазины снижают на них цены.