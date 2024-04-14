Том Круз ежегодно поздравляет Дакоту Фэннинг с днём рождения после съёмок «Войны миров»

Недавно Дакота Фэннинг рассказала, что Том Круз ежегодно поздравляет её с днём рождения после съёмок фильма «Война миров». Напомним, в ленте актёр исполнил роль отца семейства, который всеми силами пытался защитить свою дочку (Дакота Фэннинг) и сына (Джастин Чэтвин).

Картина основана на одноимённом произведении фантаста Герберта Уэллса. Сюжет рассказывает о том, как на Землю нападают высокоразвитые инопланетные захватчики. Армия людей пытается что-то противопоставить им, однако успехов делает мало.

Также в актёрский состав вошли Миранда Отто, Тим Роббинс, Рик Гонсалес, Юл Васкес, Ленни Венито, Лиза Энн Уолтер, Энн Робинсон и другие. Кресло режиссёра занял легендарный Стивен Спилберг.

Мировая премьера «Войны миров» состоялась в 2005 году.