В «Телеграм» добавили редактор стикеров и рекламу для Premium-подписчиков
14 апреля для мессенджера «Телеграм» вышло очередное обновление. Апдейт привнёс ряд свежих функций, включая редактор стикеров и настраиваемую рекламу для Premium-подписчиков.
Нововведения последнего апдейта
- Пользователи теперь могут настроить уведомления о реакциях;
- Premium-подписчики могут по желанию включить рекламу в каналах;
- Пользователи теперь могут ограничить число реакций на определённых постах;
- Появилась возможность объединять статичные и видеостикеры;
- Появился редактор, позволяющий делать свои стикеры из фото и видео в самом «Телеграме»;
- Пользователи могут посмотреть, как их профиль выглядит со стороны.
На данный момент обновление успели получить ещё не все пользователи «Телеграма» — оно становится доступно на разных устройствах постепенно.
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