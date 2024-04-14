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В «Телеграм» добавили редактор стикеров и рекламу для Premium-подписчиков

14 апреля для мессенджера «Телеграм» вышло очередное обновление. Апдейт привнёс ряд свежих функций, включая редактор стикеров и настраиваемую рекламу для Premium-подписчиков.

Нововведения последнего апдейта

Пользователи теперь могут настроить уведомления о реакциях;

Premium-подписчики могут по желанию включить рекламу в каналах;

Пользователи теперь могут ограничить число реакций на определённых постах;

Появилась возможность объединять статичные и видеостикеры;

Появился редактор, позволяющий делать свои стикеры из фото и видео в самом «Телеграме»;

Пользователи могут посмотреть, как их профиль выглядит со стороны.

На данный момент обновление успели получить ещё не все пользователи «Телеграма» — оно становится доступно на разных устройствах постепенно.