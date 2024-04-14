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В «Телеграм» добавили редактор стикеров и рекламу для Premium-подписчиков

В «Телеграм» добавили редактор стикеров и рекламу для Premium-подписчиков
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14 апреля для мессенджера «Телеграм» вышло очередное обновление. Апдейт привнёс ряд свежих функций, включая редактор стикеров и настраиваемую рекламу для Premium-подписчиков.

Нововведения последнего апдейта

  • Пользователи теперь могут настроить уведомления о реакциях;
  • Premium-подписчики могут по желанию включить рекламу в каналах;
  • Пользователи теперь могут ограничить число реакций на определённых постах;
  • Появилась возможность объединять статичные и видеостикеры;
  • Появился редактор, позволяющий делать свои стикеры из фото и видео в самом «Телеграме»;
  • Пользователи могут посмотреть, как их профиль выглядит со стороны.

На данный момент обновление успели получить ещё не все пользователи «Телеграма» — оно становится доступно на разных устройствах постепенно.

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