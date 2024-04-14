Боевик «Падение империи» показал рекордный старт в США для студии A24

11 апреля в США состоялась премьера боевика «Падение империи» режиссёра Алекса Гарленда. За дебютные выходные лента заработала $ 25,7 млн, превзойдя все ожидания аналитиков. Такая сумма позволила фильму возглавить домашний прокат за уикенд.

Ко всему прочему, «Падение империи» показало рекордный старт среди всех проектов студии A24. Предыдущий рекорд принадлежал хоррору «Реинкарнация» с его $ 13,6 млн. Ещё боевик Гарленда показал лучший старт для картин с рейтингом R в 2024 году.

Фильм рассказывает о событиях в США во время гражданской войны в недалёком будущем. По сюжету Техас, Калифорния и другие крупные штаты решают выйти из состава страны и начинают кровопролитную войну со своим правительством.

Вместе с Кирстен Данст в ленте сыграли Джесси Племонс, Ник Офферман и Кэйли Спэни. Сценаристом фильма, как и его постановщиком, выступил Алекс Гарленд.