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В России стартовали показы боевика «Падение империи» Алекса Гарленда

В России стартовали показы боевика «Падение империи» Алекса Гарленда
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Сегодня в кинотеатрах России стартовали показы нового фильма Алекса Гарленда «Падение империи». Картина вышла в стране в официальный прокат на день раньше остального мира.

Картина рассказывает о том, как в недалёком будущем США охватила гражданская война. По сюжету Техас, Калифорния и другие крупные штаты решают выйти из состава страны и начинают кровопролитную войну со своим правительством.

Роль журналистки, следящей за событиями, сыграла Кирстен Данст, известная по «Человеку-пауку». В ленте также сыграли Джесси Племонс, Ник Офферман в роли президента США и Кэйли Спэни. Сценаристом фильма, как и его постановщиком, выступил Алекс Гарленд.

В первых отзывах критики остались от ленты в полном восторге.

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