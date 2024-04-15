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«Давайте не будем этого бояться»: Риз Уизерспун — про ИИ в кино

«Давайте не будем этого бояться»: Риз Уизерспун — про ИИ в кино
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Актриса Риз Уизерспун, известная по роли в фильмах «Блондинка в законе» и «Плезантвиль», в недавнем интервью высказалась по поводу развития ИИ и его влияния на киноиндустрию.

По словам Уизерспун, артистам не стоит бояться развития ИИ. Наоборот, нужно научиться полностью его контролировать и использовать для благих целей.

Он будет здесь, так что привыкайте. Знайте, что ИИ не придёт на вашу работу, потому что на вашу работу приходят люди, которые знают, как использовать ИИ. Так что подумайте об этом. Это должен быть инструмент, на который мы возлагаем наше собственное творчество, нашу человечность и нашу собственную этику… давайте не будем этого бояться.

Ранее Уизерспун выразила мнение о том, что вряд ли кто-то сможет повторить успех её карьеры.

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