Apple уступила Samsung первое место в списке крупнейших производителей смартфонов

Издание Reuters со ссылкой на исследование компании IDC сообщило, что американская компания Apple опустилась на вторую строчку в списке крупнейших производителей смартфонов, уступив первое место южнокорейской Samsung.

Если верить данным, поставки iPhone в первом квартале этого года упали примерно на 10%. Это произошло из-за усиления конкуренции со стороны производителей Android-смартфонов. В начале года Apple продала 50,1 млн гаджетов по сравнению с 55,4 млн единиц за тот же период 2023-го. Поставки смартфонов Apple в Китае сократились на 2,1% в последнем квартале 2023 года по сравнению с годом ранее.

Samsung, которая в начале года выпустила свою последнюю флагманскую линейку смартфонов — серию Galaxy S24, за первый квартал продала более 60 млн телефонов.