Стартовал сериал «Сочувствующий» с Робертом Дауни-младшим от автора «Олдбоя»

Сегодня на HBO Max стартовал сериал «Сочувствующий». Для просмотра доступна первая серия, а последняя и седьмая выйдет 26 мая.

«Сочувствующий» — экранизация одноимённого романа вьетнамского писателя по имени Вьет Тхань Нгуен. Сериал рассказывает о солдате Южного Вьетнама, который после окончания войны в стране в 1975 году отправляется в США, где начинает работать шпионом для Северного Вьетнама.

Исполнительным продюсером шоу выступил Пак Чхан-ук, режиссёр «Олдбоя» и «Решения уйти». Сам Роберт Дауни-младший исполнил в сериале сразу несколько ролей — это первое появление актёра на телевидении за долгое время. Более того, это также первое появление актёра после его получения «Оскара» за «Оппенгеймера».