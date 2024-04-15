Боб Оденкёрк вспомнил, что его спасал медик, у которого был первый рабочий день

Звезда «Лучше звоните Солу» и «Во все тяжкие» Боб Оденкёрк рассказал об одном инциденте во время съёмок «Лучше звоните Солу». Актёр посетил подкаст Multiple Talking Women.

Оденкёрк вспоминает, как его сердце «практически остановилось». На мгновение актёр даже перестал дышать. Когда прибывший медик увидел артиста, он замер на месте, поскольку это был его первый рабочий день. Через небольшой промежуток времени он начал оказывать помощь Оденкёрку.

Несколько недель спустя, когда я вернулся к работе, он сказал: «Мне так жаль, что это был мой первый день, раньше я был пожарным. Я никогда не делал искусственное дыхание. Я только видел, как это делают другие люди.

Оденкёрк потерял сознание на съёмках шоу 28 июля 2021 года. Тогда актёра экстренно доставили в больницу, но всё обошлось.