Какие смартфоны Samsung получат апдейт до Android 15 — список от Sam Mobile

Выход операционной системы Android 15 состоится не раньше лета, однако некоторые тематические издания уже начали публиковать списки смартфонов, которые точно получат апгрейд. Портал Sam Mobile опубликовал неофициальный топ гаджетов Samsung, для которых выпустят оболочку One UI 7.0 и Android 15 соответственно.
Среди флагманов компании до ОС обновят как минимум Galaxy S21 и складной Galaxy Z Flip 3, а среди бюджетных устройств апдейт могут получить Galaxy A14 и Galaxy A15. Стоит отметить, что список гаджетов пока неофициальный, однако ранее Samsung по тому же принципу обновляла свои прошлые смартфоны до Android 13 и Android 14.
Какие устройства Samsung обновят до Android 15 по версии Sam Mobile
- Линейка Galaxy S24
- Линейка Galaxy S23
- Линейка Galaxy S22
- Линейка Galaxy S21
- Galaxy Z Fold 6
- Galaxy Z Fold 5
- Galaxy Z Flip 6
- Galaxy Z Flip 5
- Galaxy Z Fold 4
- Galaxy Z Flip 4
- Galaxy Z Fold 3
- Galaxy Z Flip 3
- Galaxy A73
- Galaxy A72
- Galaxy A54
- Galaxy A53
- Galaxy A34
- Galaxy A33
- Galaxy A25
- Galaxy A24
- Galaxy A23
- Galaxy A15 (LTE+5G)
- Galaxy A14 (LTE+5G)
- Galaxy Tab S9 FE+
- Galaxy Tab S9 FE
- Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G)
- Galaxy M54
- Galaxy M34
- Galaxy M53
- Galaxy M33
- Galaxy M15
- Galaxy F54
- Galaxy F34
- Galaxy F15.
Официальный список смартфонов, подлежащих обновлению до Android 15, в Samsung представят во второй половине 2024 года.