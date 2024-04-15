Какие смартфоны Samsung получат апдейт до Android 15 — список от Sam Mobile

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Выход операционной системы Android 15 состоится не раньше лета, однако некоторые тематические издания уже начали публиковать списки смартфонов, которые точно получат апгрейд. Портал Sam Mobile опубликовал неофициальный топ гаджетов Samsung, для которых выпустят оболочку One UI 7.0 и Android 15 соответственно.

Среди флагманов компании до ОС обновят как минимум Galaxy S21 и складной Galaxy Z Flip 3, а среди бюджетных устройств апдейт могут получить Galaxy A14 и Galaxy A15. Стоит отметить, что список гаджетов пока неофициальный, однако ранее Samsung по тому же принципу обновляла свои прошлые смартфоны до Android 13 и Android 14.

Какие устройства Samsung обновят до Android 15 по версии Sam Mobile

Линейка Galaxy S24

Линейка Galaxy S23

Линейка Galaxy S22

Линейка Galaxy S21

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy A73

Galaxy A72

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A23

Galaxy A15 (LTE+5G)

Galaxy A14 (LTE+5G)

Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G)

Galaxy M54

Galaxy M34

Galaxy M53

Galaxy M33

Galaxy M15

Galaxy F54

Galaxy F34

Galaxy F15.

Официальный список смартфонов, подлежащих обновлению до Android 15, в Samsung представят во второй половине 2024 года.