Xiaomi завершит поддержку более 30 смартфонов в 2024 году — полный список

Издание Hyper OS Updates обратило внимание на обновлённый список актуальных смартфонов Xiaomi. Как оказалось, в 2024 году китайская компания прекратит поддержку более 30 моделей, вышедших за последние годы.

В основном ситуация затронет бюджетные смартфоны, включая серии Redmi 10, Redmi Note 10, Poco X3 GT, Poco C31 и Poco C40. До конца июня для этих гаджетов выйдет последний апдейт с улучшением безопасности, после чего Xiaomi полностью прекратит их поддержку.

До конца 2024 года производитель также выпустит последний апдейт для множества других смартфонов. Некоторые из них получат обновление до ОС HyperOS.

Для каких смартфонов Xiaomi выйдет последний апдейт в 2024 году

Redmi 11

Redmi A1

Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11S, Redmi Note 11T

Серия Xiaomi Pad 5

Серия Xiaomi 11 Lite

Серия Xiaomi Mi 10

Серия Redmi K40

Xiaomi Civi 1

Xiaomi Mix 4

Xiaomi Mix Fold 1

Серия Poco F3

Poco M4 Pro 5G

Poco M5s

Poco C50

Poco X4 GT.