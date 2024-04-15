«Он не проходил кастинг»: Никита Кологривый — про Ивана Янковского в «Слове пацана»

Во время интервью Лауре Джугелии известный актёр Никита Кологривый вновь высказался об актёрском мастерстве Ивана Янковского, который сыграл вместе с ним в сериале «Слово пацана».

По словам Кологривого, Янковский даже не проходил кастинг, поскольку якобы из-за популярности его сразу же взяли на роль. К тому же он уверен, что в России много таких «Вов Адидасов», которые сыграли бы персонажа в проекте.

А он не проходил никакой кастинг. Поэтому мы все это понимаем прекрасно. Ты хочешь сказать, мало Вов Адидасов по стране сидит ребят-актёров, что ли?

Кологривый отметил, что сам долго проходил кастинг на роль Кощея для шоу. Притом он не относится к Янковскому отрицательно. Напротив, актёр видит в нём хорошего друга.