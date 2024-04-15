Cloud9 снялась с ESL Pro League Season 19 по CS 2 из-за ухода Дениса electroNic Шарипова

Турнирный оператор ESL сообщил, что команда Cloud9 отказалась от выступления на турнире ESL Pro League Season 19 по Counter-Strike 2. Вместо российского коллектива в соревновании примет участие португальская SAW.

Cloud9 в своих социальных сетях подтвердила, что пропустит данный турнир. По словам представителей организации, причина пропуска соревнования — замена в составе. Кроме этого, в заявлении сказано, что ближайшим чемпионатом, где выступит обновлённый ростер клуба, станет Esports World Cup: EU Qualifier, который начнётся 19 апреля.

Ранее профессиональный игрок по Counter-Strike 2 Денис electroNic Шарипов покинул состав Cloud9 и присоединился к Virtus.pro, заменив в ростере «медведей» Николая mir Битюкова.

Материалы по теме Денис electroNic Шарипов перешёл в Virtus.pro из Cloud9

Турнир ESL Pro League Season 19 пройдёт в период с 23 апреля по 12 мая в LAN-формате в Сент-Джулиансе, Мальта. В рамках соревнования 32 команды разыграют призовой фонд в размере $ 750 тыс.