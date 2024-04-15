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electroNic ушёл из Cloud9 и присоединился к Virtus.pro

Денис electroNic Шарипов перешёл в Virtus.pro из Cloud9
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Российский профессиональной игрок Денис electroNic Шарипов покинул состав Cloud9 по Counter-Strike 2 и присоединился к Virtus.pro, заменив в стане «медведей» Николая mir Битюкова.

После присоединения electroNic к команде mir был переведён в инактив Virtus.pro. Организация сообщает, что Николай открыт к предложениям от других коллективов. Что касается Cloud9, пока официальной информации о том, кто заменит Дениса в ростере, нет.

Состав Virtus.pro:

  • Джами Jame Али;
  • Евгений FL1T Лебедев;
  • Пётр fame Болышев;
  • Давид n0rb3r7 Даниелян;
  • Денис electroNic Шарипов;
  • Дастан dastan Акбаев (тренер);
  • Николай mir Битюков (инактив).

Состав Cloud9:

  • Сергей Ax1Le Рыхторов;
  • Абай HObbit Хасенов;
  • Илья Perfecto Залуцкий;
  • Кирилл Boombl4 Михайлов;
  • TBD;
  • Константин groove Пикинер (тренер).

Ранее Virtus.pro в рамках IEM Chengdu 2024 заняла 5-6-е место, уступив G2 Esports в первом раунде плей-офф, а Cloud9 не смогла пройти дальше групповой стадии турнира, финишировав в топ-9-12.

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