Денис electroNic Шарипов перешёл в Virtus.pro из Cloud9

Российский профессиональной игрок Денис electroNic Шарипов покинул состав Cloud9 по Counter-Strike 2 и присоединился к Virtus.pro, заменив в стане «медведей» Николая mir Битюкова.
После присоединения electroNic к команде mir был переведён в инактив Virtus.pro. Организация сообщает, что Николай открыт к предложениям от других коллективов. Что касается Cloud9, пока официальной информации о том, кто заменит Дениса в ростере, нет.
Состав Virtus.pro:
- Джами Jame Али;
- Евгений FL1T Лебедев;
- Пётр fame Болышев;
- Давид n0rb3r7 Даниелян;
- Денис electroNic Шарипов;
- Дастан dastan Акбаев (тренер);
- Николай mir Битюков (инактив).
Состав Cloud9:
- Сергей Ax1Le Рыхторов;
- Абай HObbit Хасенов;
- Илья Perfecto Залуцкий;
- Кирилл Boombl4 Михайлов;
- TBD;
- Константин groove Пикинер (тренер).
Ранее Virtus.pro в рамках IEM Chengdu 2024 заняла 5-6-е место, уступив G2 Esports в первом раунде плей-офф, а Cloud9 не смогла пройти дальше групповой стадии турнира, финишировав в топ-9-12.