Денис electroNic Шарипов перешёл в Virtus.pro из Cloud9

Российский профессиональной игрок Денис electroNic Шарипов покинул состав Cloud9 по Counter-Strike 2 и присоединился к Virtus.pro, заменив в стане «медведей» Николая mir Битюкова.

После присоединения electroNic к команде mir был переведён в инактив Virtus.pro. Организация сообщает, что Николай открыт к предложениям от других коллективов. Что касается Cloud9, пока официальной информации о том, кто заменит Дениса в ростере, нет.

Состав Virtus.pro:

Джами Jame Али;

Евгений FL1T Лебедев;

Пётр fame Болышев;

Давид n0rb3r7 Даниелян;

Денис electroNic Шарипов;

Дастан dastan Акбаев (тренер);

Николай mir Битюков (инактив).

Состав Cloud9:

Сергей Ax1Le Рыхторов;

Абай HObbit Хасенов;

Илья Perfecto Залуцкий;

Кирилл Boombl4 Михайлов;

TBD;

Константин groove Пикинер (тренер).

Ранее Virtus.pro в рамках IEM Chengdu 2024 заняла 5-6-е место, уступив G2 Esports в первом раунде плей-офф, а Cloud9 не смогла пройти дальше групповой стадии турнира, финишировав в топ-9-12.