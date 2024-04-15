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Adobe представила ИИ-инструменты для видеоредактора Premiere Pro

Adobe представила ИИ-инструменты для видеоредактора Premiere Pro
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Adobe опубликовала на своём официальном сайте новый пост. В нём компания представила ИИ-инструменты для видеоредактора Premiere Pro. Свежие функции будут работать по тому же принципу, что и в программе Adobe Photoshop.

Видео доступно на YouTube-канале Adobe Video & Motion. Права на видео принадлежат Adobe.

К примеру, пользователи смогут убирать или добавлять объекты в кадр, а также дополнять сцену деталями. Для этого необходимо выделить определённую зону на экране и в открывшемся окошке задать текстовое описание.

Также компания хочет добавить в видеоредактор поддержку сторонних нейросетевых моделей — такими могут выступить Sora, Pika Labs или любая другая. Благодаря им люди смогут создавать видео практически с нуля.

Все перечисленные возможности появятся в Premiere Pro до конца 2024 года.

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