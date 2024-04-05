Red Dead Redemption 2 запустили на мощном смартфоне — игра работает в 9 FPS

Блогер Serg Pavlov провёл эксперимент: он запустил Red Dead Redemption 2 на геймерском смартфоне Red Magic 9 Pro. Игре удалось максимум выдать на устройстве 16 FPS, однако в среднем тайтл работал в 8-9 FPS.

Видео доступно на YouTube-канале Serg Pavlov. Права на видео принадлежат Serg Pavlov.

Для теста энтузиаст сначала прокатился на лошади по оживлённому городу, а затем выехал за его пределы — там частота кадров была повыше. Во время записи геймплея Red Dead Redemption 2 работала на низких настройках графики и в разрешении 540p.

Также по ролику можно заметить, что запущенная на смартфоне игра изобилует текстурными багами, а звук время от времени пропадает. На своём канале блогер ранее тестировал и другие тайтлы. К примеру, GTA 4 работала на Red Magic 9 Pro при стабильных 60 FPS.