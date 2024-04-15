Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стартовал второй сезон сериала «Папины дочки: Новые»

Стартовал второй сезон сериала «Папины дочки: Новые»
Аудио-версия:
Комментарии

Состоялась премьера второго сезона сериала «Папины дочки: Новые» — продолжения популярного шоу о семье Васнецовых. Шоу стартовало сразу с трёх эпизодов. Их можно посмотреть на телеканале СТС или в российских онлайн-кинотеатрах.

Остальные серии будут показывать на протяжении трёх недель с понедельника по четверг в 19:30 по московскому времени на телеканале СТС. После этого они выйдут в российских онлайн-кинотеатрах. Финал сезона состоится уже 26 апреля.

Шоу продолжит историю Вениамина Васильева, от которого сбегает невеста Даша, оставив четырёх дочерей. Теперь ему нужно будет заботиться о своих детях, работать и налаживать свою личную жизнь.

Во втором сезоне «Новых папиных дочек» к главной роли вернулись Филипп Бледный, Андрей Леонов и Нонна Гришаева (папа и мама), а также оставшиеся четыре «дочки».

Полное расписание выхода серий:
Расписание выхода серий второго сезона сериала «Папины дочки: Новые»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android