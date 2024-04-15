Стартовал второй сезон сериала «Папины дочки: Новые»

Состоялась премьера второго сезона сериала «Папины дочки: Новые» — продолжения популярного шоу о семье Васнецовых. Шоу стартовало сразу с трёх эпизодов. Их можно посмотреть на телеканале СТС или в российских онлайн-кинотеатрах.

Остальные серии будут показывать на протяжении трёх недель с понедельника по четверг в 19:30 по московскому времени на телеканале СТС. После этого они выйдут в российских онлайн-кинотеатрах. Финал сезона состоится уже 26 апреля.

Шоу продолжит историю Вениамина Васильева, от которого сбегает невеста Даша, оставив четырёх дочерей. Теперь ему нужно будет заботиться о своих детях, работать и налаживать свою личную жизнь.

Во втором сезоне «Новых папиных дочек» к главной роли вернулись Филипп Бледный, Андрей Леонов и Нонна Гришаева (папа и мама), а также оставшиеся четыре «дочки».