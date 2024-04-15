Расписание выхода серий второго сезона сериала «Папины дочки: Новые»
Уже 15 апреля состоится премьера второго сезона сериала «Папины дочки: Новые» — продолжения популярного сериала о семье Васнецовых. Шоу продолжит историю Вениамина Васильева, от которого сбегает невеста Даша, оставив четырёх дочерей. Теперь ему нужно будет заботиться о своих детях, работать и налаживать свою личную жизнь.
Во второй сезон новых «Папиных дочек» вновь войдёт 20 серий — их будут показывать на протяжении трёх недель с понедельника по четверг в 19:30 на телеканале СТС. После этого они станут доступны в российских онлайн-кинотеатрах. Финал сезона состоится уже 26 апреля.
Расписание выхода второго сезона сериала «Папины дочки: Новые»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|15 апреля
|2-я серия
|15 апреля
|3-я серия
|15 апреля
|4-я серия
|16 апреля
|5-я серия
|16 апреля
|6-я серия
|17 апреля
|7-я серия
|17 апреля
|8-я серия
|18 апреля
|9-я серия
|18 апреля
|10-я серия
|22 апреля
|11-я серия
|22 апреля
|12-я серия
|22 апреля
|13-я серия
|23 апреля
|14-я серия
|23 апреля
|15-я серия
|24 апреля
|16-я серия
|24 апреля
|17-я серия
|25 апреля
|18-я серия
|25 апреля
|19-я серия
|26 апреля
|20-я серия
|26 апреля
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