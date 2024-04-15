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Второй сезон сериала Папины дочки: Новые (2024) — дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в России

Расписание выхода серий второго сезона сериала «Папины дочки: Новые»
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Уже 15 апреля состоится премьера второго сезона сериала «Папины дочки: Новые» — продолжения популярного сериала о семье Васнецовых. Шоу продолжит историю Вениамина Васильева, от которого сбегает невеста Даша, оставив четырёх дочерей. Теперь ему нужно будет заботиться о своих детях, работать и налаживать свою личную жизнь.

Во второй сезон новых «Папиных дочек» вновь войдёт 20 серий — их будут показывать на протяжении трёх недель с понедельника по четверг в 19:30 на телеканале СТС. После этого они станут доступны в российских онлайн-кинотеатрах. Финал сезона состоится уже 26 апреля.

Расписание выхода второго сезона сериала «Папины дочки: Новые»

ЭпизодДата выхода
1-я серия15 апреля
2-я серия15 апреля
3-я серия15 апреля
4-я серия16 апреля
5-я серия16 апреля
6-я серия17 апреля
7-я серия17 апреля
8-я серия18 апреля
9-я серия18 апреля
10-я серия22 апреля
11-я серия22 апреля
12-я серия22 апреля
13-я серия23 апреля
14-я серия23 апреля
15-я серия24 апреля
16-я серия24 апреля
17-я серия25 апреля
18-я серия25 апреля
19-я серия26 апреля
20-я серия26 апреля
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