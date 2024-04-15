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Первый Евразийский «Оскар» пройдёт в 2025 году

Первый Евразийский «Оскар» пройдёт в 2025 году
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Министр культуры России Ольга Любимова объявила в своём телеграм-канале, что первый Евразийский «Оскар» пройдёт в 2025 году. По её словам, концепцию и стратегию премии она уже обсудила с коллегами из Союза кинематографистов России.

Проект уже поддержали наши китайские партнёры в декабре 2023 года. Надеемся, что к инициативе также присоединятся коллеги из стран БРИКС, ШОС, СНГ. Многие выразили свою большую заинтересованность. Планируем провести первую кинопремию в 2025 году.

Напомним, с инициативой создания Евразийской киноакадемии и учреждения её премии, которая станет аналогом «Оскара», выступил Никита Михалков в 2022 году. По задумке в ней примут участие все кинематографические державы Евразии, включая Китай, Индию и Корею.

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