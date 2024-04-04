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Якутский фильм «Чума» покажут на кинофестивале GoEast в Германии

Якутский фильм «Чума» покажут на кинофестивале GoEast в Германии
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Драматический якутский фильм «Чума» покажут на кинофестивале GoEast в Германии. Лента Дмитрия Давыдова прошла отбор в основной конкурс. Мероприятие пройдёт с 24 по 30 апреля.

Действия картины происходят в якутском селе. На одной из улиц друг напротив друга живут две неполные семьи, без матерей. Робкого мужчину по имени Иван постоянно унижает дерзкий сосед Тихон. После того как Тихон избивает Ивана на глазах у сына, подросток разочаровывается в отце и начинает всё больше времени проводить с его обидчиком.

В актёрский состав ленты вошли Вячеслав Устинов, Фёдор Сергеев, Перфиль Чупров, Георгий Бессонов, Евгений Николаев, Эрхан Слепцов. До этого постановщик Дмитрий Давыдов выпустил фильмы «Костёр на ветру» и «Молодость».

До этого «Чума» получила приз за лучшую режиссуру на кинофестивале «Маяк 2023». Однако в широком прокате в России лента не выходила.

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