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В Fortnite пройдёт масштабный ивент в честь дня «Звёздных войн»

В Fortnite пройдёт масштабный ивент в честь дня «Звёздных войн»
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Разработчики Fortnite из Epic Games анонсировали масштабный ивент, приуроченный к празднованию дня «Звёздных войн». Коллаборация стартует уже 3 мая.

Кроме короткого тизера, авторы никаких подробностей пока не раскрыли. Однако известно, что кроссовер затронет сразу все крупные игры Epic Games внутри Fortnite: королевскую битву, Festival, Rocket Racing и LEGO. Вероятнее всего, геймерам стоит ожидать вороха свежих косметических предметов.

По информации инсайдеров, как минимум в игре появятся энергетический арбалет Wookie Bowcaster, облик мятежницы Леи Органы и Чубакки. Ко всему прочему, Epic Games может вернуть в королевскую битву механику Силы и световые мечи.

Fortnite доступна на ПК, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch и мобильных устройствах.

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