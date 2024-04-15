В Fortnite пройдёт масштабный ивент в честь дня «Звёздных войн»

Разработчики Fortnite из Epic Games анонсировали масштабный ивент, приуроченный к празднованию дня «Звёздных войн». Коллаборация стартует уже 3 мая.
Кроме короткого тизера, авторы никаких подробностей пока не раскрыли. Однако известно, что кроссовер затронет сразу все крупные игры Epic Games внутри Fortnite: королевскую битву, Festival, Rocket Racing и LEGO. Вероятнее всего, геймерам стоит ожидать вороха свежих косметических предметов.
По информации инсайдеров, как минимум в игре появятся энергетический арбалет Wookie Bowcaster, облик мятежницы Леи Органы и Чубакки. Ко всему прочему, Epic Games может вернуть в королевскую битву механику Силы и световые мечи.
Fortnite доступна на ПК, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch и мобильных устройствах.