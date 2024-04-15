Мультсериал «Неуязвимый» продлили на четвёртый и пятый сезоны

Компания Skybound запустила краудфандинг для разработки крупнобюджетной игры по мультсериалу «Неуязвимый». Из большой презентации авторов стало известно, что проект уже продлили на четвёртый и пятый сезоны, хотя у шоу совсем недавно завершился второй сезон.

Третий сезон «Неуязвимого» в производстве, сериал продлён на четвёртый и пятый сезоны.

Таким образом, супергеройский мультсериал продолжит выходить в ближайшие годы. Ранее создатель одноимённого комикса Роберт Киркман заявлял, что шоу может получить вплоть до восьми сезонов. У продолжений пока нет даже примерной даты выхода.

Мультсериал «Неуязвимый» рассказывает историю юноши Марка Грейсона, отец которого — самый сильный супергерой на планете. В 17 лет обычный школьник тоже обнаруживает у себя сверхспособности и начинает бороться со злом и инопланетными захватчиками. По итогам двух сезонов мультсериал получил очень высокие оценки от критиков и зрителей за увлекательную историю, образцово поставленные драки и нетривиальный для жанра сюжет.