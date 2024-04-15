В Steam стартовал Фестиваль шутеров от первого лица со скидками на сотни игр

15 апреля в Steam начался Фестиваль шутеров от первого лица — он посвящён играм, в которых необходимо сражаться и стрелять в противников от первого лица. На протяжении ближайшей недели пользователи могут приобрести тематические игры со скидкой, а также опробовать демоверсии грядущих проектов.

Видео доступно на YouTube-канале Steam. Права на видео принадлежат Valve.

В магазине очков Steam также появились бесплатные награды — рамка для аватара, стикер и тематический анимированный аватар.

Интересные предложения на Фестивале шутеров от первого лица в Steam

Фестиваль построения колод продлится до 22 апреля включительно. На протяжении недели размер скидок останется неизменным.