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Стратегия Manor Lords стала самой желанной игрой в Steam — она обошла даже Hades 2

Стратегия Manor Lords стала самой желанной игрой в Steam — она обошла даже Hades 2
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В середине апреля в Steam сменился лидер в списке самых желанных игр. Лидерство перехватила Manor Lords — средневековая градостроительная стратегия с боевой системой в стиле Total War. Её релиз в раннем доступе состоится уже 26 апреля, игра также будет доступна в GOG и по подписке Game Pass.

Видео доступно на YouTube-канале Manor Lords. Права на видео принадлежат Hooded Horse.

Ранее Manor Lords уже получила несколько демоверсий, после которых более 2 млн геймеров добавили её в список желаемого. По этому показателю стратегия обошла даже горячо ожидаемую Hades 2 — продолжение рогалика от студии Supergiant Games. Замыкает тройку в списке экшен Black Myth: Wukong, а Hollow Knight: Silksong опустилась на четвёртое место.

В Manor Lords игрокам необходимо обустроить свой средневековый город, начиная с самых деревенских основ. Для этого нужно грамотно распределять доступные ресурсы, строить производственные цепочки, в том числе обращая внимания на военное дело. За разработку игры некоторое время отвечал всего один разработчик, после чего команда авторов заметно расширилась.

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