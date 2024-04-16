«Им будет хорошо вместе»: музыкант Джон Бон Джови — о браке его сына и Милли Бобби Браун

Во время интервью британской газете Times культовый музыкант Джон Бон Джови дал свой комментарий по поводу бракосочетания его сына Джейка и актрисы Милли Бобби Браун.

По словам Джона, он уверен, что брачный союз его сына и Милли получится удачным. По словам музыканта, Милли очень много работает и он надеется, что она продолжит развиваться, как и его сын.

Я познакомился с ней поближе за последний год, она действительно много работает. Они с Джейком будут расти вместе каждый по-своему. Я уверен, что при поддержке семьи им будет очень хорошо вместе.

Ранее стало известно, что актёр Мэттью Модайн проведёт церемонию бракосочетания Милли Бобби Браун. Артисты вместе играли в «Очень странных делах»: Бобби Браун исполнила роль Одиннадцать, а Модайн — доктора Бреннера.