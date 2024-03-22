Коллега Милли Бобби Браун по «Очень странным делам» проведёт её свадьбу

Актёр Мэттью Модайн рассказал в интервью Access Daily, что проведёт церемонию бракосочетания Милли Бобби Браун. Артисты вместе играли в «Очень странных делах»: Бобби Браун исполнила роль Одиннадцать, а Модайн — доктора Бреннера.

Забавно, что по сюжету шоу Одиннадцать называла Бреннера своим папой. В THR подчеркнули, что церемонию актрисы проведёт её «папа».

У меня есть одна из тех лицензий на заключение браков, и Милли подумала, что это было бы здорово, а потом Джейк (муж Милли) тоже сказал, что это была бы отличная идея, поэтому я написал свадебные клятвы, и им всё понравилось.

Модайн отметил, что однажды уже проводил церемонию бракосочетания. Ему нравится возможность соединять двух людей браком.