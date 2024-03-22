Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Коллега Милли Бобби Браун по «Очень странным делам» проведёт её свадьбу

Коллега Милли Бобби Браун по «Очень странным делам» проведёт её свадьбу
Комментарии

Актёр Мэттью Модайн рассказал в интервью Access Daily, что проведёт церемонию бракосочетания Милли Бобби Браун. Артисты вместе играли в «Очень странных делах»: Бобби Браун исполнила роль Одиннадцать, а Модайн — доктора Бреннера.

Забавно, что по сюжету шоу Одиннадцать называла Бреннера своим папой. В THR подчеркнули, что церемонию актрисы проведёт её «папа».

У меня есть одна из тех лицензий на заключение браков, и Милли подумала, что это было бы здорово, а потом Джейк (муж Милли) тоже сказал, что это была бы отличная идея, поэтому я написал свадебные клятвы, и им всё понравилось.

Модайн отметил, что однажды уже проводил церемонию бракосочетания. Ему нравится возможность соединять двух людей браком.

Материалы по теме
Культовый мультсериал о «Людях Икс» вернули. Он так же хорош, как и 27 лет назад
Культовый мультсериал о «Людях Икс» вернули. Он так же хорош, как и 27 лет назад
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android