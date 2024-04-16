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«Это тупейшее решение»: создатель аниме по «Скотту Пилигриму» — о выпуске всех серий сразу

«Это тупейшее решение»: создатель аниме по «Скотту Пилигриму» — о выпуске всех серий сразу
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Недавно создатель аниме по «Скотту Пилигриму» прокомментировал решение Netflix выпустить все серии шоу сразу. По мнению автора, это «самая тупая хрень в истории».

В этом в буквальном смысле нет никакого потенциала. Просто представьте себе, если бы вышел весь сезон «Людей Икс' 97».

Сюжет оригинальных комиксов посвящён парню Скотту Пилигриму. Однажды гик и музыкант встречает девушку Рамону, в которую тут же влюбляется. Чтобы быть вместе с ней, Скотту нужно избавиться от её семерых бывших парней.

Первая голливудская экранизация «Скотт Пилигрим против всех» вышла в 2010 году и полностью провалилась в прокате. При этом зрители и критики хвалили ленту за юмор, необычный визуальный стиль и актёрскую игру.

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