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Ариана Гринблатт, сыгравшая Крошку Тину в фильме Borderlands, рассказала о вдохновении

Ариана Гринблатт, сыгравшая Крошку Тину в фильме Borderlands, рассказала о вдохновении
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Ариана Гринблатт, сыгравшая Крошку Тину в экранизации Borderlands, рассказала, откуда черпала вдохновение при отыгрыше своей героини. По словам Гринблатт, она вдохновлялась Марго Робби, которая сыграла Харли Квинн.

Напомним, лента расскажет о Лилит и её напарниках, которые сражаются с инопланетными созданиями и ищут некую пропавшую девушку. На своём пути им предстоит столкнуться со множеством космических противников и опасных созданий, чтобы спасти человека, который может владеть ключом к невообразимой силе.

В «Бордерлендсе» снялись Кейт Бланшетт, Кевин Харт, Флориан Мунтяну, Джек Блэк и Джейми Ли Кёртис. Кресло режиссёра занял Элай Рот («День благодарения», «Зелёный ад»).

Выход фильма в российском прокате состоится 8 августа.

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