Фильм «Бордерлендс» станет началом киновселенной Borderlands

Журналисты издания IGN взяли интервью у руководителя Gearbox Software Рэнди Питчфорда. В ходе разговора глава студии заявил, что фильм «Бордерлендс» положит начало полноценной киновселенной Borderlands.

Питчфорд заверил, что некоторые сюжетные линии у экранизации и игр будут пересекаться, однако если говорить в целом, то картина полностью независима. Также фильм призван расширить франшизу.

Напомним, лента расскажет о Лилит и её напарниках, которые сражаются с инопланетными созданиями и ищут некую пропавшую девушку. На своём пути им предстоит столкнуться со множеством космических противников и опасных созданий, чтобы спасти человека, который может владеть ключом к невообразимой силе.

В «Бордерлендсе» снялись Кейт Бланшетт, Кевин Харт, Флориан Мунтяну, Джек Блэк и Джейми Ли Кёртис. Кресло режиссёра занял Элай Рот («День благодарения», «Зелёный ад»).

Выход фильма в российском прокате состоится 8 августа.