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Квест Джаббы Хатта в Star Wars Outlaws откроется только «премиальным» игрокам

Квест Джаббы Хатта в Star Wars Outlaws откроется только «премиальным» игрокам
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Ubisoft не успела выпустить Star Wars Outlaws, но вновь наслала на себя гнев игроков. На сей раз это касается эксклюзивного квеста Джабы Хатта, доступ к которому получат только те, кто купит сезонный пропуск.

Задание под названием «Гамбит Джаббы» откроется владельцам сезонного пропуска. В миссии нужно будет помочь Хатту в его делах. Вот описание задания.

Пока Кей собирает команду для ограбления Канто-Байт, ей поступает рабочее предложение самого Джаббы Хатта. Оказывается, у ND-5 есть перед Джаббой должок, и пришло время его отдавать.

Геймеры на форуме ResetEra стали обсуждать подобное решение Ubisoft и пришли к выводу, что платить ещё и за сезонный пропуск, без учёта дороговизны самого экшена, вряд ли стоит. Компанию в очередной раз обвинили в жадности.

Star Wars Outlaws выйдет 30 августа на ПК, PS5 и Xbox Series.

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