«Дюна 2» вышла в онлайне

Как и говорилось ранее, вторая часть «Дюны» уже вышла в онлайне. Лента доступна для просмотра в западных цифровых онлайн-сервисах.

Сборы картины на данный момент составляют $ 684 млн. Картина Дени Вильнёва показала лучший старт 2024 года, который ранее удерживал «Пчеловод» с Джейсоном Стэйтемом.

«Дюна 2» выступает продолжением «Дюны» 2021 года и рассказывает новую историю Пола Атрейдеса, вокруг которого в основном и крутится сюжет второй части. К своим ролям из оригинала вернулись все основные актёры: Тимоти Шаламе, Зендея, Ребекка Фергюсон, Джош Бролин, Дейв Батиста, Стеллан Скарсгард и другие.

Ранее режиссёр Дени Вильнёв говорил, что «Дюна 3» не станет его следующим фильмом, поэтому продолжение придётся подождать.