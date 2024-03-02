«Дюна 3» не станет следующим фильмом Дени Вильнёва

Недавно журналисты The Hollywood Reporter взяли большое интервью у режиссёра Дени Вильнёва. В ходе разговора постановщик заявил, что в данный момент работает сразу над четырьмя проектами.

Также он рассказал, что перед производством «Дюны 3» хочет сначала заняться чем-то другим.

На данный момент у меня в работе четыре проекта. Один из них — секретный, о котором я пока не могу говорить. Однако он должен увидеть свет довольно скоро.

Сюжет второй «Дюны» посвящён Полу Атрейдесу и его становлению среди местных жителей планеты Арракис. Немалая часть хронометража отведена персонажу Чани, которую играет Зендея. Сценарий основан на второй половине научно-фантастического романа Фрэнка Герберта «Дюна», вышедшего в 1965 году.

Мировая премьера «Дюны 2» состоялась 1 марта.