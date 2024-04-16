Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел трейлер фильма «Волшебник Изумрудного города» — премьера 1 января

Вышел трейлер фильма «Волшебник Изумрудного города» — премьера 1 января
Аудио-версия:
Комментарии

Кинокомпания «Централ Партнершип» представила первый трейлер фильма «Волшебник Изумрудного города». Премьера ленты состоится 1 января 2025 года во всех кинотеатрах страны.

Видео доступно на YouTube-канале Central Partnership. Права на видео принадлежат «Централ Партнершип».

Экранизация расскажет о девочке Элли и её псе Тотошке, которые оказываются в волшебной стране Жевунов. Для того чтобы выбраться оттуда, герои отправляются на поиски Волшебника в Изумрудный город. Главные роли в картине исполнят Юрий Колокольников («Игра престолов»), Екатерина Червова, Светлана Ходченкова («Актрисы») и Евгений Чумак («Гром: Трудное детство»).

Режиссёром ленты выступит Игорь Волошин, известный по сериалам «Ольга» и «Физрук». За сценарий отвечают Тимофей Декин («Кома») и Роман Непомнящий («Ёлки»). Это будет первая часть из запланированной трилогии, у остальных лент пока нет даты премьеры.

Материалы по теме
Авторы фильма «Волшебника изумрудного города» представили вторую часть ленты
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android