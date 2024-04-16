Вышел трейлер фильма «Волшебник Изумрудного города» — премьера 1 января

Кинокомпания «Централ Партнершип» представила первый трейлер фильма «Волшебник Изумрудного города». Премьера ленты состоится 1 января 2025 года во всех кинотеатрах страны.

Видео доступно на YouTube-канале Central Partnership. Права на видео принадлежат «Централ Партнершип».

Экранизация расскажет о девочке Элли и её псе Тотошке, которые оказываются в волшебной стране Жевунов. Для того чтобы выбраться оттуда, герои отправляются на поиски Волшебника в Изумрудный город. Главные роли в картине исполнят Юрий Колокольников («Игра престолов»), Екатерина Червова, Светлана Ходченкова («Актрисы») и Евгений Чумак («Гром: Трудное детство»).

Режиссёром ленты выступит Игорь Волошин, известный по сериалам «Ольга» и «Физрук». За сценарий отвечают Тимофей Декин («Кома») и Роман Непомнящий («Ёлки»). Это будет первая часть из запланированной трилогии, у остальных лент пока нет даты премьеры.