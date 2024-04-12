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Авторы фильма «Волшебника изумрудного города» представили вторую часть ленты

Авторы фильма «Волшебника изумрудного города» представили вторую часть ленты
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Во время питчинга «Фонда кино» кинокомпания «Централ Партнёршип» представила фильм «Волшебник изумрудного города. Злая ведьма».

Вторая часть семейного фэнтези продолжает историю приключения Элли и её друзей. На этот раз героям предстоит отправиться в новое опасное путешествие в Фиолетовую страну, побороться с Летучими обезьянами и встретиться лицом к лицу с самой коварной злодейкой Бастиндой.

Фото: «Централ Партнёршип»

Роль Бастинды исполнит Светлана Ходченкова, а Урфином Джюсом станет Дмитрий Чеботарёв. Режиссёром сиквела выступит Игорь Волошин.

Фильм «Волшебник Изумрудного города» выйдет 1 января 2025 года. Режиссёром ленты выступил Игорь Волошин, известный по сериалам «Ольга» и «Физрук». За сценарий отвечают Тимофей Декин («Кома») и Роман Непомнящий («Ёлки»).

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