В соцсети X начали брать плату с новых пользователей за лайки и публикацию постов

15 апреля в соцсети X (ранее Twitter) изменились правила регистрации. Отныне новые пользователи сервиса обязаны вносить небольшую плату, чтобы иметь возможность публиковать новые посты, ставить лайки и добавлять материалы в закладки. Размер платы пока неизвестен.

Ситуацию уже прокомментировал Илон Маск, глава соцсети. По словам самого богатого человека на планете, подобные методы были вынужденными — они необходимы для борьбы с ботами. Маск заявил, что различные программы научились обходить стандартные способы проверки.

К сожалению, небольшая плата за доступ для новых пользователей — единственный способ обуздать беспощадный натиск ботов.

При этом новым пользователям нужно будет оплачивать функционал X в течение первых трёх месяцев — после этого ставить лайки, писать посты и добавлять материалы в закладки можно будет бесплатно.