В России стартовали продажи мощного флагмана Honor Magic 6 Pro

Китайская компания Honor объявила о старте продаж флагманского смартфона Honor Magic 6 Pro. Устройство можно приобрести в цветах «Графитовый чёрный» и «Шалфейный зелёный» по цене в 110 тыс. рублей до 30 апреля — после этого стоимость вырастет до 130 тыс. рублей.

Honor Magic 6 Pro получил 6,8-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2800х1280 пикселей и частотой 120 Гц. Смартфон работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти с батареей объёмом 5600 мА/ч, поддерживающей быструю и беспроводную зарядку.

Гаджет получил тройную камеру: основной модуль на 50 Мп, широкоугольный модуль на 50 Мп и телефото на 180 Мп с цифровым зумом вплоть до 100х. Смартфон оснащён стеклом Honor NanoCrystal Shield, защищающим от ударов и падений.