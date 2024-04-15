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Представлен защищённый смартфон на операционной системе KasperskyOS

Представлен защищённый смартфон на операционной системе KasperskyOS
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Евгений Касперский представил защищённый смартфон на операционной системе KasperskyOS. По словам руководителя «Лаборатории Касперского», устройство полностью работает и он лично им пользуется. Данный анонс произошёл в рамках саммита Systeme Electric 2024. Об этом сообщило издание ТАСС.

Работает. Это моё [само устройство]. Железка — «Аквариус». Весь софт, операционная система, начиная от загрузки, — всё наше.

Выпуском девайса занимается производитель «Аквариус». Также Касперский заверил, что абсолютно весь софт, включая ОС, разработала отечественная компания. Отмечается, что KasperskyOS будет больше подходить для индустриального и корпоративного сегментов.

Впоследствии операционную систему собираются устанавливать в устройства как российских, так и азиатских компаний.

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