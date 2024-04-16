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«Яндекс» запустил «Нейро» — сервис для быстрых ответов на запросы и аналог ChatGPT

«Яндекс» запустил «Нейро» — сервис для быстрых ответов на запросы и аналог ChatGPT
Аудио-версия:
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16 апреля российская компания «Яндекс» представила свой новый продукт — «Нейро». Это сервис, способный отвечать на вопросы пользователей, используя различные источники в Сети. Программа уже доступна в приложении «Яндекса» с «Алисой» и в «Яндекс Браузере», в том числе на смартфонах.

«Нейро» работает на базе нейросети YandexGPT 3 и поисковика «Яндекса». Сервис берёт ответы не из собственной памяти, а из актуальных источников в интернете — в компании называют это одним из главных преимуществ программы. Каждый ответ в выдаче помечается отдельной ссылкой, чтобы пользователи могли ознакомиться с первоисточником.

В «Яндексе» отметили, что релизная версия «Нейро» — первый шаг в развитии программы. Она будет активно развиваться, выдавая всё более релевантные ответы на запросы пользователей.

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